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AK Parti Doğu Anadolu Bölgesi Muş ve Hakkari İl Koordinatörü Haşim Taşkıran, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Beraberindeki partililerle Çukurca Belediyesine geçen Taşkıran, Başkanı Nazmi Demir'e yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

İlçede yapılması gereken hizmetler ile projeler hakkında Demir'den bilgi alan Taşkıran, daha sonra AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Yerel seçimlerde elde edilen başarılardan dolayı Yılmaz'a ve partililere teşekkür eden Taşkıran, ardından Hakkari'ye gitti.

Taşkıran'a, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.