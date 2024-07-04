AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi - Son Dakika
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AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 31 Mart Yerel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdi. Küçükoğlu, Erzurum'un seçimlerden başarıyla çıktığını belirterek, teşkilat çalışmaları ve Zengezur Koridoru gibi projeler hakkında bilgi verdi.

04.07.2024 13:53
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AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Küçükoğlu, bir sosyal tesiste düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin sonuçlarını da değerlendirdi.

Erzurum'un seçimlerden başarıyla çıktığını ifade eden Küçükoğlu, "Son verilere göre 516 bin 908 seçmen sayımız var. Genç seçmen olarak addettiğimiz, 147 bin, kadın seçmen sayımız 262 bin 800 civarındadır. Biz 516 bin seçmeni olan bir şehirde, 116 bin 413 üyeye sahibiz. Ciddi, güzel bir rakamdır. Seçmenimizin yüzde 22,5'i partimizin üyesidir. Bu verilere göre biz, Türkiye'de üye nüfusa göre ilk 5 sırada bulunmaktayız." dedi.

Teşkilat çalışmalarına değinen Küçükoğlu, ülke ve şehir siyasetine katkı sağlamak için projeler geliştirdiklerini anlattı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru ile ilgili girişimlerinin olduğundan bahseden, Küçükoğlu, şöyle devam etti:

"Zengezur Koridoru bölgesel enerji projeleri ve ticaret yolları için stratejik bir geçiş noktası işlevi görmektedir. Bu koridor, Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya Türk devletlerinin enerji kaynaklarını Avrupa pazarlarına ulaştırma potansiyeline sahiptir. Bu ticari koridorun önemli bir noktasında Erzurum'un bulunmuş olması, koridorun hayata geçmesiyle kente çok ciddi katkılar sağlayacaktır."

Toplantıya katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kentte yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Program, soru-cevap bölümünün arından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi - Son Dakika

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