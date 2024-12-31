AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan yeni yıl mesajı

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gürcan, mesajında, cumhuriyetin 101'inci yılının gururla kutlandığı 2024 yılını tamamlayarak, 2025 yılına adım atacaklarını belirtti.

Türk milletinin ve Eskişehirli hemşerilerinin yeni yılını tebrik ederek, ülke, millet ve tüm insanlık için barış ve huzur getirmesini dileyen Gürcan, "Ne yazık ki, 2025 yılına da şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimizin acısını ve Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamların derin yaralarını yüreğimizde hissederek, buruk bir şekilde giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası arenada hem barışın hem de insani değerlerin yılmaz savunucusu olmaya devam ettiğini vurgulayan Gürcan, "Suriye meselesinde, ülkemiz insanlık onurunu koruma mücadelesinin sembolü olmuştur. Sahada kararlı duruşuyla ve masada çözüm odaklı diplomasisiyle bölgesel istikrarın kilit aktörü haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

2025 yılının cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Türkiye'nin hem bölgesinde hem de dünyada güçlü, müreffeh ve lider bir ülke olarak yükselişine şahitlik etmeye devam edeceklerini ifade eden Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin birliği, beraberliği ve ortak idealleri doğrultusunda, güçlü bir gelecek inşa etme mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Daha güzel bir Türkiye için bilimde, teknolojide, ekonomide ve her alanda büyük adımlar atarak yeni nesillere umut dolu yarınlar bırakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 2025 yılının ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için barış, kardeşlik ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin ve kıymetli Eskişehirli hemşerilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."