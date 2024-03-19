AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Terme\'de partililerle iftar programında buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Terme'de düzenlenen iftar programında partililerle bir araya geldi.
Karaaslan, AK Parti Terme İlçe Başkanlığının organize ettiği iftarda yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldığını ve seçim hazırlıklarına güçlü bir şekilde devam ettiklerini belirtti.
Bugüne kadar verdikleri destek için Termelilere teşekkür eden Karaaslan, birliktelik mesajı verdi.
Kalkınmanın yerelden başladığına işaret Karaaslan, "Bunun için yeni yatırımlar var, sanayi bölgeleri, diğer yatırımları var ve Terme'mize gerçekten önemli hizmetler bu dönemde kazandırıldı. Ama biz daha iyisini daha yenisini yapıyoruz. Şehir merkezimizdeki yapılması düşünülen kadınlara, gençlere, çocuklara yönelik bu şehri daha yaşanabilir kılacak, şehirdeki iş alanlarını artıracak, bu ilçede doğan bu ilçede doysun, dolayısıyla çocuklarımızla yanı başınızda hem de hayatlarını idame ettirecek güçlere ulaşsınlar. Çok bereketli topraklar, dolayısıyla değer kazansın, değer bilinsin. Hepimizin ortak amacı bu ve bu ancak belediyelerle yerel seçimlerle başlayan bir süreçle tamamlanıyor. Dolayısıyla bizler her zaman başkanlarımızın yanındayız, bir telefon uzaklarındayız." diye konuştu.
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