AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Beklediğimiz sonucu alamadık - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Beklediğimiz sonucu alamadık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Beklediğimiz sonucu alamadık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde bekledikleri sonucu alamadıklarını belirtti. Yılmaz, ekonomik şartlar, uluslararası konjonktür ve planlama sürecindeki nedenlerle sonucun beklenen gibi olmadığını ifade etti. Partinin genel merkezinin bu sebep ve sonuçları araştıran çalışmalar yaptığını ve önümüzdeki süreç için yol haritası oluşturduğunu söyledi.

19.07.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "Gerek ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar, gerekse uluslararası konjonktürden ülkemize yansıyan olaylar, gerekse süreç içerisindeki planlamayla ilgili çeşitli nedenlerle beklediğimiz sonucu alamadığımız bir gerçek." dedi.

Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, yerel seçimlerden sonra illeri ziyaret ettiklerini ve seçimin kaybedildiği illerde geleceği daha planlı ve kararlı yönetmek için istişare toplantıları yaptıklarını söyledi.

Yerel seçimlerden bekledikleri sonuçları alamadıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Tüm bölge illerimizde olduğu gibi Ağrı'mızda da daha iyi sonuçlar bekliyorduk. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar, gerekse uluslararası konjonktürden ülkemize yansıyan olaylar, gerekse süreç içerisindeki planlamayla ilgili çeşitli nedenlerle beklediğimiz sonucu alamadığımız bir gerçek. Beklediğimiz sonucu alamayışımızla ilgili genel merkezimizin hem strateji platformu hem MYK'mız hem MKYK'mız çok ayrıntılı bir şekilde bu sebep ve sonuçları araştıran, onları ilmi bir düzeye, ilmi bir platforma oturtan, önümüzdeki süreç için iyi bir yol haritasına dönüştüren çalışmaları var. Onları hiç merak etmeyin. Onların gereği yapılıyor. ve bu gereklilikler doğrultusunda da hareket edilecek."

Yılmaz, seçimler öncesinde siyasetin içinde adaylık süreci rekabeti olduğunu, milletvekilliğinde adayların bir günde belli olduğunu ancak yerel seçimlerde bu sürenin biraz daha uzun sürdüğünü anlattı.

Milletvekili seçiminden sonra teşkilatların 'her şey geride kaldı' düşüncesiyle hareket edip kısa sürede kucaklaşıp önüne baktığını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ama yerel seçimde öyle olmadı. Yerel seçimde belediye başkan adayı belirlendikten sonra hepinizin bildiği gibi il genel meclisi üyelikleri, o süreçte yani bir de belediye meclis üyeliği seçimi oldu. İl genel meclisi üyeliği aday belirleme süreçleri oldu. Bunların hepsi çeşitli rekabetleri içerdi. Bu rekabetler dolayısıyla arkadaşlarımızın bazıları incindi, bazıları yoruldu. Bugün onların tümü geride kaldı. Şimdi onlara değil geleceğe odaklanıp, geleceği planlayıp gelecekle İlgili koşar adım yapmamız gerekenleri yapmak üzere sizlerle birlikteyim."

Programa, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör, ilçe belediye başkanları, partinin ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Beklediğimiz sonucu alamadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:06 Altının gramı düşüşle başladı Altının gramı düşüşle başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
10:37 Eski eşinin başka erkekle fotoğrafını gördü, dehşet saçıp kayınbabasını öldürdü Eski eşinin başka erkekle fotoğrafını gördü, dehşet saçıp kayınbabasını öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 12:40:33. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Beklediğimiz sonucu alamadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement