AK Parti Havza'da Bayramlaşma Programı - Son Dakika
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AK Parti Havza'da Bayramlaşma Programı

AK Parti Havza'da bayramlaşma etkinliği gerçekleşti; Ersan Aksu, Müslümanların zulmüne dikkat çekti.

30.03.2025 21:16
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AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, konuşmasında, " Gazze'de ve bir çok yerde Müslümanlar zulüm görüyor. Bunlara sebep olanların karşısında durmak için daha çok çalışmalıyız ve üretmeliyiz." dedi.

İlçe Başkanı Aziz Pekşen katılımcıların bayramlarını kutlayarak, "Tüm halkımızın bayramını kutluyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Programa, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, İl ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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