AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Memur-Sen Karabük Şubesi Üyeleriyle İftar Programında Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında Memur-Sen Karabük Şubesi üyeleriyle buluştu.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen programda Memur-Sen Karabük Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.
Ezanın okunmasıyla davetlilerle orucunu açan Çetinkaya, ramazanın bereketine ortak olmaya ve iftar sofralarında buluşmaya devam etiklerini belirtti.
Projelerinden bahseden Çetinkaya, Karabük'ü gerçek belediyecilikle tanıştırmak için yola çıktıklarını kaydetti.
AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da kenti gerçek ve sosyal belediyecilikle buluşturmak istediklerini vurgulayarak, Çetinkaya için destek istedi.
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ataşehir'de Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi sağlanmasını amaçlayan 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesinin programına katıldı. Bakan Bak, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin spor devrimi yaşadığını belirtti. Programda çocuklarla basketbol oynayan Bakan Bak, projenin ikinci etabı için çalışmalara devam ettiklerini ve 1500 okula 57 bine yakın malzeme dağıtacaklarını söyledi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig Play-off Grubu Yarı final 1.maçında Pamukkale Belediyespor, Cumartesi günü Şanlıurfa Bedensel Engelliler ile mücadele edecek. Mavi-beyazlı takım Süper Lig yolundaki bu engeli de aşmak istiyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsın kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, şahsın 'gel lan buraya' diyerek kovaladığı kayınbiraderine ateş ettiği duyuluyor. Olay, saat 02.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesinde meydana geldi. A.Y. ile kayınbiraderi F.D. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.Y. tabancayla kayınbiraderi F.D'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.D. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. A.Y. ise elinden hafif şekilde yaralandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin caddede gerçekleştirdikleri çalışmada 2 mermi kovanı bulundu. Park halindeki bir otomobilde ise küçük çapta hasar meydana geldiği kaydedildi. Dehşet anları kamerada Öte yandan olaya ilişkin dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde, A.Y.'nin 'gel lan buraya' diyerek kovaladığı kayınbiraderine tabancayla ateş ettiği duyuluyor. Ayrıca çevredekilerin 'ne olur yapma' şeklinde bağırarak şahsa engel olmaya çalıştığı anlar da kaydedildi.
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