Karabük Milletvekilleri Esnafla Buluştu

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AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından konuşan Şahin, Ankara Caddesi'nde esnafla bir araya geldiklerini belirterek, esnafın talep ve sorunlarını yerinde dinlediklerini bildirdi.

Karabük'ün kalkınması ve ticaretin güçlenmesi için atılacak adımlar hakkında istişarelerde bulunduklarını vurgulayan Şahin, esnafın beklentileri ve önerileri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kentin gelişiminde esnafın önemine değinen Şahin, "Esnafımız, şehrimizin bel kemiğidir. Onların sesi ve talepleri bizim yol haritamızı belirleyecektir. Karabük'ü hep birlikte daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Şahin, esnafın karşılaştığı sorunları çözmek adına gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Esnafımızın gücüne güç katmak, şehrimizin refahını arttırmak adına üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Karabük esnafının yanındayız ve daima destekçileri olacağız." dedi.

Vatandaşlarla birebir temas kurmayı sürdüreceklerine işaret eden Şahin, Karabük ticaretinin güçlenmesi için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Heyet, daha sonra Karabük Esnaf Odaları Birliğini ziyaret etti.