AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen, Seydişehir'de gençlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen, Seydişehir'de gençlerle buluştu

23.02.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Söz Gençlikte" ramazan programları kapsamında Seydişehir'de gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Söz Gençlikte" ramazan programları kapsamında Seydişehir'de gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programda gençlerle sohbet eden Özgökçen, gençliğin teşkilatın en dinamik ve en güçlü unsuru olduğunu ifade etti.

Gençlerin fikir, öneri ve taleplerini dinleyen Özgökçen, "AK Gençlik, davasının gücüne güç katma anlayışıyla çalışan bir gençliktir. Gençlerimiz, sadece bugünün değil yarının da teminatıdır. Liderinin izinde, ülkesine ve milletine hizmet etme azmiyle hareket etmektedir. Teşkilatımızda hiçbir şekilde ayrımız gayrımız yoktur. Ana kademe, gençlik kolları ve kadın kollarıyla biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu aile, sarsılmaz iradesiyle davası için gece gündüz demeden çalışan bir ailedir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda söz alan gençler ise eğitimden istihdama, sosyal ve kültürel faaliyetlerden yerel çalışmalara kadar birçok konuda görüş ve önerilerini dile getirdi.

Programa İlçe Başkanı Ramazan Arın ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çiftçi, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda genç katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Seydişehir, AK Parti, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen, Seydişehir'de gençlerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı

12:33
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:50:46. #.0.4#
SON DAKİKA: AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen, Seydişehir'de gençlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.