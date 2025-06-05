AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç ve İl Başkanı Mehmet Uncu'dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularını pekiştiren, kardeşlik bağlarını daha özel kılan bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların kırgınlık ve küskünlüğün unutulduğu, sevginin daha da pekiştiği özel günlerin başında yer aldığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bayramlar, bizleri aynı niyet ve gayeyle ümmet olma şuurunda buluşturan, kardeşlik duygularımızı pekiştiren, inanç ve medeniyet değerlerini bizlere hatırlatan ilahi armağanlardır. Bayramlar bizlere Allah'ın bir nimeti olmasıyla birlikte, kendimizi yenilemenin, manevi iklimi devam ettirmenin başlıca hatırlatıcısıdır. Yaşamın tüm yoğunluğuna rağmen değerlerimize yeniden sahip çıkmaya vesilen olan bu önemli günleri eş, dost ve akraba ortamıyla geçirmeye özen göstermeliyiz."

Uncu ise mesajında, bayramın sadece bir dini vecibe değil, insan olmanın, paylaşmanın, Allah'a yakınlaşmanın ifadesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin terörden arındığı, umut dolu yarınlara yürüdüğü bir süreci inşa ettiklerini belirten Uncu, şöyle devam etti:

"Huzur, bir milletin en büyük bayramıdır. Biz, terörün kökünü kazıma kararlılığındayız. Bu topraklarda artık acılar değil, barış, refah ve istikrar yeşerecek. Türkiye Yüzyılı, yalnızca bir kalkınma değil bir vicdan seferberliğidir. Bayramlar, millet olmanın, bir olmanın, 'biz' diyebilmenin mihenk taşıdır. Bu duygularla başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Bayramın, gönüllerimizi birbirine daha sıkı bağlamasını, huzur ve barış içinde nice bayramlara vesile olmasını diliyorum."