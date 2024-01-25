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AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Anamur'da esnaf ve sanayicilerle bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Anamur'da esnaf ve sanayicilerle bir araya geldi

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Mersin'in Anamur ilçesinde esnaf, muhtar ve sanayicilerle bir araya geldi. Sever, Anamur'da düzenlenen istişare toplantısına katıldı ve ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası, Anamur Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Anamur Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Anamur-Bozyazı Ziraat Odasına ziyarette bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Anamur\'da esnaf ve sanayicilerle bir araya geldi
25.01.2024 - 10:53,
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Mersin'in Anamur ilçesinde esnaf, muhtar ve sanayicilerle bir araya geldi.

Sever, programı kapsamında AK Parti Anamur İlçe Başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Kaymakam Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ı da ziyaret eden Sever, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sever, sonrasında Anamur Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda muhtarlarla görüştü.

Programda ilçeye yapılan hizmetleri anlatan Sever, Anamur'da planlanan yatırımlara ayrılan bütçenin geçmiş yıllara göre 3,5 kat arttığını söyledi.

AK Parti'li Sever, toplantının ardından Anamur Ticaret ve Sanayi Odası, Anamur Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Anamur Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Anamur- Bozyazı Ziraat Odasına ziyarette bulundu.

Kaynak: AA
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