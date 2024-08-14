AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AK Parti\'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kutlama programında, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Programda resim sergisi gezildi, halk oyunları gösterisi yapıldı ve konuşmalar gerçekleştirildi.

14.08.2024 21:46
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AK Parti Bolu İl Başkanlığınca AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik "Geçmişten Bugüne" isimli resim sergisinin gezilmesiyle başladı.

Kıbrıscık Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından koşuşan AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, partilerinin alın teri dökerek, çalışıp gayret ederek Türk milletinin umudu ve geleceği olduğunu söyledi.

Coşkunyürek, milletle çıktıkları bir yolculuğun 23. yılını kutladıklarını belirterek, "Bugün AK Parti'nin 23. yılını yaşayarak, sevincimizi tüm milletimizle tüm dava arkadaşlarımızla bu işe emek verenlerle kutlamanın onurunu, gururunu yaşıyoruz." dedi.

Coşkunyürek, AK Parti'nin yaptığı çalışmalara değinerek, "İktidar olduğumuz günden bu güne, ülkemizi bulunduğu o kaos döneminden, yönetilemediği, ezik, muhtaç döneminden aldık bu günlere taşıdık. 22 yıllık iktidarımızda sağlık, ulaştırma, eğitim, turizm, sanayi, savunma sanayi alanlarında, hayatımızın her alanında büyük değişikliklere hep birlikte imza attık. Aziz milletimizin onurunu, gururunu, ülkemizin gücünü aldığımız noktadan daha yukarılara çıkardık." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından etkinliğe katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etkinlik, aşure ikramı ve fidan dağıtımıyla sona erdi.

Programa, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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