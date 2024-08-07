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AK Parti Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer getirildi.

AK Parti Rize İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer'in atandığı duyuruldu.

Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı eski il başkanı Hikmet Ayar'a ve onun yerine vekalet eden Yunus Çoruh'a teşekkür edilen paylaşımda, yeni il başkanı Yılmaz'a başarılar dilendi.