AK Parti Serdivan Belediye Başkan Adayı Osman Çelik Mahalle Ziyaretinde

AK Parti Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, mahalle ziyareti yaptı.
Arabacıalanı Mahallesi esnafını ziyaret eden Çelik, vatandaşlarla sohbet etti.
Serdivan'ın kalkınmasında esnafların önemli görev ifa ettiğini belirten Çelik, "Her geçen gün cazibesi artan ve gelişen Serdivan'ımızda amacımız, hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve bunu yaparken toplumu oluşturan tüm dinamikleri aynı gaye etrafında buluşturmak." ifadesini kullandı.
Çelik, gittikleri her yerde vatandaşların gösterdiği samimiyet ve muhabbetin kendilerini hizmet noktasında daha da motive ettiğini anlatarak, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, hayata geçirmeyi planladıkları hizmet ve projeleri paylaştıklarını kaydetti.
Başkan adayı Kurt, muhtarlarla görüştü
Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt, Söğütlü Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Kurt, vatandaşların ilk olarak muhtarların kapısını çaldığına değinerek, ilçenin dört bir yanına hizmetleri götüreceklerini, kapılarının her zaman muhtarlara açık olacağını vurguladı.
Muhtarlar Derneği Başkanı Cihan Çakırsoy da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, AK Parti İlçe Başkanı Suat Dirhemci, muhtarlar ve partililer de yer aldı.
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