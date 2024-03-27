AK Parti Silopi Belediye Başkan Adayı Nihat Mehmetoğlu, Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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AK Parti Silopi Belediye Başkan Adayı Nihat Mehmetoğlu, Gençlerle Buluştu

AK Parti Silopi Belediye Başkan adayı Nihat Mehmetoğlu, Silopi Meslek Yüksek Okulu kafeteryasında gençlerle bir araya geldi. Etkinlikte Mehmetoğlu, projeleri hakkında bilgi verdi ve gençlerin sorularını yanıtladı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Mesut Atille ve AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu da etkinliğe katıldı. TÜGVA Silopi İlçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu ise gençlerin yanında olduklarını ve ilçenin kalkınması için projeler üretmeyi önemsediklerini belirtti.

27.03.2024 13:11
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AK Parti'nin Silopi Belediye Başkan adayı Nihat Mehmetoğlu, gençlerle bir araya geldi.

Silopi Meslek Yüksek Okulu kafeteryasında düzenlenen etkinliğe, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, Mehmetoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Mesut Atille ve gençler katıldı.

Etkinlikte, Mehmetoğlu projeleri hakkında bilgi verdi, gençlerin sorularını yanıtladı.

TÜGVA Silopi İlçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu, her zaman gençlerin yanında yer aldıklarını ifade ederek, "Gençlik geleceğimizdir. İlçemizin kalkınması ve projelerin üretilmesini çok önemsiyoruz. Bu bağlamda AK Parti Silopi Belediye Başkan adayı Mehmetoğlu'nu gençlerle buluşturduk." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Silopi Belediye Başkan Adayı Nihat Mehmetoğlu, Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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