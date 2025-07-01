AK Parti Sözcüsü Çelik, milletvekilleriyle istişare toplantısına ilişkin açıklama yaptı: (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa'nın güvenliği açısından Türkiye vazgeçilmezdir. Yani Türkiye'siz bir denklemde Avrupa güvenliği yoktur." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin güncel durumun" sorulduğu Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, DEM Parti heyetini haftaya kabul edecekler. Tabii hangi gün olacağı Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerinde. Muhtemelen hafta başı kesinleştiği zaman Cumhurbaşkanımızın programı, bu bildirilecektir zaten, hepiniz duyacaksınız onu. Bu kabul haftaya gerçekleşecek." yanıtını verdi.

"Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin bir takvimin belirlenip belirlenmediğine" ilişkin soru üzerine Çelik, "Kesin bir takvim vermek istemem şu aşamada. Bu konudaki çalışmalar kendi doğası ve takvimi içerisinde, yaptığımız çalışmalar çerçevesinde, doğru bir şekilde, kendi ritmi içerisinde ilerliyor. İlk bunu haftalar evvel sorduğunuzda, bunun aylar içinde gerçekleşmesini bekliyoruz demiştim. Daha sonra en son basın toplantımızda haftalar içinde demiştim. Artık günler içinde gerçekleşeceği bir aşamaya gelmiş oluyoruz. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşmanın "Terörsüz Türkiye" konusundaki çerçeve açısından önemli olacağını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Burada tabii iki şeyi bir arada söylüyoruz. Bir 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Bir de tabii bunun bölgemiz için ilham kaynağı olacağını ve terörsüz bir bölge iradesinin ortaya çıkmasına da katkı sağlayacağını görüyoruz. Çok uzun zamandır terör örgütleri vekalet savaşının bir unsuru olarak kullanılıyor. Bölgede en son Suriye'de gerçekleşen kiliseye dönük saldırıyı yine bir terör örgütü üstlendi. Dolayısıyla 'Terörsüz Türkiye ve 'Terörsüz Bölge' iradesi bölge halklarının da aynı zamanda bu terörün yükünden uzaklaşması ve önüne daha doğru bir şekilde daha rahat bir şekilde bakabilmesi açısından kıymetlidir. Burada vatandaşlarımızın haklı olarak soruları, tereddütleri oluyor. Şunun bilinmesini isterim ki hepsini büyük bir saygıyla karşılıyoruz. Biz siyasetçiler olarak, siyaset kurumu olarak bunların hepsini gittiğimiz yerlerde cevaplıyoruz, cevaplamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de bu cevapları vereceğiz. Milletimizin gözünün önünde Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkesi çerçevesinde bütün bu çalışmalar yürütülüyor."

"Türkiye'siz bir denklemde Avrupa güvenliği yoktur"

Cumhur İttifakı'nın çağrıları ve iradesiyle başlayan sürecin devlet politikasına dönüştüğünü belirten Çelik, "Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilerleyen dönemde ortaya koyduğu irade ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir politikasıdır, 'Terörsüz Türkiye' politikası." dedi.

Çelik, çok sayıda dezenformasyon olduğunu, bunları da net bir şekilde görüp cevapladıklarını ifade ederek, "Partiler arasında zaten istişareler oldu, ziyaret trafikleri oldu, bunların hepsi kıymetlidir. Dolayısıyla milletin iradesi, milletin verdiği yetki çerçevesinde, bu süreç şu aşamaya kadar gayet kendi takviminde doğru bir şekilde geldi. Bundan sonrasında da inşallah günler içerisinde bu sonuçların ortaya çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Ömer Çelik, bir basın mensubunun, "Avrupa medyasında Eurofighter tedarik sürecine ilişkin, 'Türkiye'ye olumlu cevap verildiği' yazıldı. Bununla alakalı şu anda süreç ne durumda? Siz bu yapılan haberleri nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin anlamadığı konulardan bir tanesi, esasında Türkiye'siz, Avrupa'da bir sosyal barış olmayacağı gibi aslında güvenlik de olmayacağı şeklindeydi. Biz uzun zaman boyunca esasında bugün Avrupa Birliği'nin yaşadığı konuları, Türkiye eğer Avrupa Birliği'ne tam üye olsaydı, Avrupa'nın hiçbir şekilde yaşamayacağını ifade ettik. Şunu da sık sık ifade ettik. Türkiye, tabii ki bir Akdeniz ülkesi, bir Karadeniz ülkesi, Orta Doğu'da güçlü bir boyutu var, güçlü bir Balkan ülkesi. Ama aynı zamanda da tarihsel olarak köklü bir Avrupa devletidir Türkiye. Bütün bu boyutlarının yanı sıra 100 yıldır da bir bakıma bir Avrupa demokrasidir. Dolayısıyla bütün bunları bir arada düşündüğünüzde Avrupa'nın daha vizyoner davranması lazımdı. Ama bunu yapmadılar. Bugün gelinen noktada Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki tartışmaları görüyorsunuz. Birlik, genişleme konusundaki ilkelerini Türkiye söz konusu olduğunda ilkesizliğe doğru evirince bugün Birlik kendi içerisindeki bütünlüğünü koruyamaz hale geldi. Çünkü aynı tartışmalar oraya doğru devam ediyor. Bu çerçevede bakıldığında Avrupa'nın güvenliği açısından Türkiye vazgeçilmezdir. Yani Türkiye'siz bir denklemde Avrupa güvenliği yoktur."

"Eurofighter ve diğer meselelerde somut adımlar atılmalı"

Türkiye'nin, kendi milli egemenliğine dönük saldırılar karşısında kendi güvenliğini korumak için adımlar attığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye kendi güvenliğini sağlıyor. Ama bu dolaylı olarak ya da otomatik olarak Avrupa güvenliğine de her zaman olumlu bir katkıda bulunmuştur. Dolayısıyla birtakım yaptırımlarla Türkiye'nin arzu ettiği silah sistemlerinin engellenmesi ve benzeri uygulamalar aslında büyük bir vizyonsuzluğun, büyük bir siyasi akıl yoksulluğunun neticesi olarak gündeme gelmişti. Ama bir kere daha görüldü ki ortaya çıkan tablo yani bütün bu çatışma bölgelerine baktığınızda ve bu çatışma bölgelerinin yayılma ihtimali olan bölgelere baktığınızda Türkiye'siz herhangi bir şekilde Avrupa güvenliği tanımlanamaz bile. Bu çerçevede bahsettiğimiz bütün bu konularda daha iyi bir noktaya gelindiğini görüyoruz. Daha olumlu bir aşamaya gelindiğini görüyoruz. Önemli olan bu aşamadan sonra Eurofighter ve diğer meselelerde somut adımların ivedilikle atılmasıdır."

"Lanetli bir eylem gerçekleştirmişlerdir"

Çelik, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan derginin, "sadece Muhammed ismini kastettiklerine" ilişkin açıklamalarına dair görüşlerinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Tabii ortaya çıkan bu tepkiler neticesinde yapılan bir açıklama. Fakat şu var, yani minimum akıl sahibi birisinin, Avrupa'daki bu İslam düşmanı ve İslamofobik yaklaşımları da takip eden ve bu kadar bunlar gündemken bunların görünmemesi mümkün değil. Bunun nasıl anlaşılacağını bilmemesi mümkün değil. Dolayısıyla bunun arkasında ne var, ne yok? Nasıl bir şeydir? Bunu tabii savcılık makamı değerlendirecektir, soruşturmasını yapacaktır. Emniyet de soruşturmasını yapacaktır. Ama ben bir siyasi değerlendirme olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Orada peygamber efendimizi ve Hazreti Musa'yı temsilen böylesine çirkin bir örnekleme yapılması esasında soykırımı gerçekleştirenlerle, soykırıma maruz kalanlar arasında sadece bu mesele basit bir din tartışmasıymış, basit bir din kavgasıymış gibi sunmaya çalışan, geri planında siyonizmi, siyonist soykırımcılığı mazur göstermeye çalışan bir zihniyet dünyası var. Bu net bir şekilde görülüyor. Şimdi bunu birazcık entelektüel birikimi olan, biraz dünyayı takip eden birisinin fark etmemesi mümkün değil. Bu karikatürle birlikte bu ortaya koyulduğu zaman bunun nasıl anlaşılacağı çok net. Dolayısıyla sonrasındaki yaptığı açıklamalar... Tabii dediğim gibi hukuki kısmını, soruşturma kısmını emniyet ve adliye yapacaktır. Ama siyasi için siyasi olarak değerlendirme açısından bizim için yok hükmündedir. Lanetli bir eylem gerçekleştirmişlerdir ve bunu bir kere daha en güçlü şekilde kınıyoruz.

"Anayasa Komisyonu toplantılarında sürece ilişkin netlik kazanan bir durum var mı?" sorusuna Çelik, Türkiye'nin bir sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu, birçok değişim geçirmesine rağmen mevcut anayasanın darbecilerin izlerini taşıdığını ifade etti.

Toplantıları AK Parti'nin kendi arasında gerçekleştirdiğini belirten Çelik, bu konuda "siyasi çerçeve" ve "siyasi ve hukuki tutum belgesi" çıkarmaya yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Çelik, "Siyasi ve hukuki tutum belgesi ile ilgili çalışmamız bu AK Parti'de yaptığımız çalışmanın birinci safhası. 1-2 ay daha vaktimizi alır, ondan sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Daha sonra Cumhur İttifakı kendi içerisinde bütünlüklü bir çerçeve toplantılarla ortaya koyacak. Daha sonra siyasi partilerle istişare süreci başlayacak." ifadelerini kullandı.

(Bitti)