Akademisyenlerden Aşırı Sağ Uyarısı

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Avusturya'da farklı üniversitelerden 1000 akademisyen, aşırı sağcıların baskın olduğu bir iktidarın liberal demokrasi, insan ve azınlık hakları, özgür basın, bağımsız hukuk ve özgür bilimsel araştırmalara zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Ülkenin çeşitli üniversitelerinde görevli 1000 akademisyen, kaleme aldığı açık mektupta, demokratik değerler, açık toplum, araştırma ve eğitim özgürlüğünün tehlikeye atılmaması uyarısı yaptı.

Akademisyenler, aşırı sağcıların olası bir koalisyon hükümetinin büyük ortağı olmasının, dolayısıyla başbakanlık koltuğuna aşırı sağcı bir liderin oturmasının, liberal demokrasi, insan ve azınlık hakları, özgür basın, bağımsız hukuk ve özgür bilimsel araştırmalara zarar verebileceği kaygısını taşıdıklarını bildirdi.

Mektupta, aşırı sağcıların akademik alanda yapmayı planladıkları finansal kesintilerin ülkenin bilimsel seviyesini düşürmekle kalmayacağını aynı zamanda bilimsel yeniliklerin de gelişmesini engelleyeceği kaydedildi.

Akademisyenler arasında öne çıkan isimlerden Wittgenstein ödüllü dil bilimci Ruth Wodak, aşırı sağcıların akademik terminolojiyi ve tez çalışmalarını Almanca yapmak gibi bir yaklaşım içinde olduklarına dair duyumlar aldıklarını, böyle bir girişiminin uluslararası alanda ülkeyi akademik düzeyde zayıflatacağı uyarısında bulundu.

Sanatçılar da kaygılı

Bu arada farklı çevrelerden de olası aşırı sağcı iktidara yönelik uyarılar gelmeye devam adiyor.

Ülkenin tanınmış rejisörlerinden Johanna Moder, aşırı sağın belirleyici olduğu bir iktidarda birçok alanda sıkıntılar yaşanabileceğini belirterek " Demokrasi, narin bir bitkidir ve korunması gerekir. Geçmişte belirli alanlarda özenli olmadığımız ve dikkatsiz davrandığımız için kendimizi suçlamalıyız. Bazı alanları korumayı çok ihmal ettik." görüşünü paylaştı.

Moder, aşırı sağın dominant olduğu bir iktidarda film sektörü ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasında ciddi zorlukların yaşanacağına ilişkin kaygıların olduğunu söyledi.