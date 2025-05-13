Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Abit Taş'ın kullandığı 26 B 5451 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 U 0635 plakalı otomobil, İbrahim Gündoğan Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Abit Taş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Akçakale'de Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
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