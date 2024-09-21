Akçakiraz'da Gençlerden Canlı Performans

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Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'ndeki gençlik merkezi bünyesinde açılan piyano, gitar, keman ve saz kurslarına katılan öğrenciler düzenlenen etkinlikte canlı performans sergiledi.

Akçakiraz Gençlik Merkezi'nde çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine yönelik yılın 12 ayı çeşitli branşlarda ücretsiz eğitim veriliyor.

Bu kapsamda merkezde açılan piyano, gitar, keman ve saz kurslarında yaklaşık bir yıl eğitim alan ilkokul ve ortaokulda okuyan 30 öğrenci gençlik merkezinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte çaldıkları enstrümanlar ve seslendirdikleri şarkılarla yeteneklerini sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, yaptığı açıklamada, çocukların ve gençlerin gençlik merkezinde açılan kurslar sayesinde çeşitli kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Kent genelindeki gençlik merkezlerine ilginin her geçen yıl daha da arttığını ifade eden Eren, şunları söyledi:

"Bu programda da çocuklarımız bir yıllık faaliyetlerinin sonucunu göstermiş oldular. Çocuklarımız keman, gitar, bağlama, piyano ve diğer birçok müzik aletini çalarken aynı zamanda kulak ve ses eğitimleri de alıyorlar. Bunun yanında resim ve İngilizce eğitimi ile diğer bilişsel düzeyde eğitimler ve spor eğitimleriyle beraber gençlik merkezlerimizin faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Velilere sesleniyoruz, çocuklarınızı mutlaka gençlik merkezlerimize getirin, 12 ay boyunca ücretsiz bu kurslarımızdan istifade etsinler. Bu sayede çocuklarımız hem kişisel gelişimlerini tamamlayacaklar hem de burada belki mesleki gelişimlerini de tamamlayacaklar. Dolayısıyla çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

"Çocuklarımız ilk defa keman ve piyano ile tanıştılar"

Akçakiraz Belde Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu ise gençlik merkezlerinin çocukların ve gençlerin boş vakitlerini daha iyi değerlendirmeleri için önemli olduğunu belirterek, "Akçakiraz'da gençlik merkezi sayesinde çocuklarımız ilk defa keman ve piyano ile tanıştılar. Bu kurslarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Sanatçı Uğur Toprak ve eğitmenlerin de mini konser verdiği etkinlikte, öğrenciler tarafından yapılan yağlı boya tablolar düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.