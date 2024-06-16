Düzce'nin Akçakoca ilçesi kıyılarında denizde oluşan köpük görünümündeki tabaka, geniş alanda etkili oluyor.
İlçede dün etkisini gösteren yağmurun ardından sahil şeridi boyunca deniz yüzeyinde köpük görünümünde tabaka oluştu.
Düzce Valiliğinin talimatıyla Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce araştırma başlatıldı.
Su üzerindeki tabakanın hava sıcaklıklarındaki ani değişime bağlı olarak oluştuğu değerlendiriliyor.
Sahil şeridindeki tabaka havadan görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Akçakoca'da Denizde Oluşan Köpük Tabakası Araştırılıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?