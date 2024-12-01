Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle limana döndü.
Karadeniz'e kıyısı olan ilçede havaların soğumasıyla hamsi bolluğu yaşandı.
Tekneleriyle açıldıkları Karadeniz'e ağlarını bırakan balıkçılar, limana bol hamsiyle geldi.
Balıkçıların limanda bekleyen kamyonlara yüklediği hamsi dolu kasalar, çevre illere gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Akçakoca'da Hamsi Bolluğu - Son Dakika
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