Akdamar Adası Karla Kaplandı - Son Dakika
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Akdamar Adası Karla Kaplandı

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, yağışların ardından beyaz örtüyle örtülerek ziyaretçilerini çekti.

23.02.2025 11:16
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Van'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, iki gündür etkili olan yağışlarla beyaza büründü.

Van Gölü'nde yarım saatlik tekne yolculuğuyla ulaşılabilen ada, her mevsim farklı manzarayla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlkbaharda çiçek açan badem ağaçları, yazın da Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleşen manzarasıyla ziyaretçileri etkileyen ada ve üzerindeki kilise, iki gündür etkili olan yağışların ardından karla kaplandı.

Ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları, beyaza bürünen adayı ve kiliseyi gezdi, cep telefonları ve makineleriyle fotoğraflar çekti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çevresinde botlarla devriye atarak önlem aldığı ada, dronla görüntülendi.

"Kış hali muazzam güzel"

Adayı görmek için Mersin'den gelen Berin Turanlı, AA muhabirine, karla kaplı adayı çok beğendini söyledi.

Arkadaşlarıyla adayı gezerek bolca fotoğraf çektiğini anlatan Turanlı, şunları kaydetti:

"Maneviyatı yüksek, tabiatı güzel, mükemmel bir yer. İyi ki gelmişim. Çok memnunum. Akdamar'ın kış hali muazzam güzel. Baharı, yazı ve her mevsimi çok güzel. Hakikaten bahsettikleri kadar güzelmiş. Özellikle baharda badem çiçekleri açarmış. O halini görmeyi de çok isterdim. Ülkemizin her yeri çok güzel. Herkesin gelip bu güzellikleri görmesi gerekiyor."

"Önemli rotalarımızdan biri"

Tur rehberi Erkan Öz ise "Ada, Doğu Anadolu Bölgesi'nde önemli rotalarımızdan biri. Adaya Mersin'den bir grup getirdim. Gerçekten çok beğendiler hatta bu güzellik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Geziden büyük keyif aldılar." diye konuştu.

Senem Akdağ da "Daha önce çok gelmek istedim ancak bugüne nasip oldu. İyi ki gelmişim. Harika bir yer. Çok memnun kaldım." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akdamar Adası Karla Kaplandı - Son Dakika

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