Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'in doğusunda fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hatay'ın güney kıyılarını da etkileyecek fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde kuvvetini kaybedeceği tahmin ediliyor.