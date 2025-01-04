Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'in doğusunda fırtına beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Hatay'ın güney kıyılarını da etkileyecek fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde kuvvetini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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