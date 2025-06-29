Akdeniz'in batısında ve doğusunda fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in (Antalya Körfezi) kuzey ve kuzeybatı açıkları ile Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Akdeniz'de Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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