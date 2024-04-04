Akdeniz Üniversitesi Çocuk Üniversitesinde Eğlenceli Atölye Çalışmaları - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi Çocuk Üniversitesinde Eğlenceli Atölye Çalışmaları

Akdeniz Üniversitesi Çocuk Üniversitesinde Eğlenceli Atölye Çalışmaları

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesi, çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenleyerek eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor. Okuduğunu anlama, problem çözme, sayı hissi gibi becerilerin yanı sıra sanat, bilim, doğa gibi farklı alanlarda atölyeler düzenleniyor. Öğretim elemanları ve uzman isimler tarafından verilen atölyelerde çocuklar, botanik bahçesini gezip endemik bitkileri tanıma fırsatı buluyor. Ayrıca beyin atölyesi, mimari tasarım, müzik, resim gibi etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

04.04.2024 15:24
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Akdeniz Üniversitesi Çocuk Üniversitesinde eğlenerek öğrenmeleri için çocuklara yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesinde okuduğunu anlama, problem çözme, sayı hissi, drama eğitimi, bilimsel süreç becerileri gibi çeşitli eğitimler veriliyor, çocukların merak ettiği konularda diğer fakültelerin desteğiyle atölyeler düzenleniyor.

Sanat, bilim, doğa gibi farklı alanlarda düzenlenen atölyelerle çocukların var olan potansiyelini ortaya çıkarması amaçlanıyor. Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanlarının ve alanında uzman isimlerin verdiği atölyelere çocuklar ilgi gösteriyor.

Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz tarafından yapılan atölyede çocuklar üniversitenin Botanik Bahçesini gezdi. Çocuklar, atölyede endemik bitkileri tanıma fırsatı buldu.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan da "Beyin Atölyesi" etkinliği gerçekleştirdi. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kemal Reha Kavas, Prof. Dr. Hacer Mutlu Danacı, Dr. öğretim üyesi İbrahim Bakır ve araştırma görevlisi Tevfik Batuhan Barım da öğrencilere fakülteyi tanıtarak, mimari tasarım yaptırdı.

Çocuklara yönelik müzik, resim, tasarım, moda başta olmak üzere farklı alanlarda etkinlikler yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesi Çocuk Üniversitesinde Eğlenceli Atölye Çalışmaları - Son Dakika

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