Akdeniz Üniversitesi Teknokent Binasında Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi Teknokent Binasında Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Akdeniz Üniversitesi Teknokent Binasında Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Akdeniz Üniversitesi Teknokent AR-GE 1 binasında öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, görevlilerin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, binada hasara yol açtı.

03.06.2024 16:25
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Akdeniz Üniversitesi Teknokent binasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Teknokent AR-GE 1 binasında öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangın, binada hasara yol açtı.

Kaynak: AA

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