Akdoğan\'dan AK Parti\'ye Tepki

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(ANKARA)- CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda geçim sıkıntısı ve gıda fiyatlarına gelen zamlara dikkat çektiği konuşması sırasında AK Partili milletvekillerinin gülmesine tepki gösterdi. Akdoğan, iki dakika süren basın toplantısında; "Millet aç, sokakta insanlar sürünüyor. Çocuklarının beslenme çantasını dolduramamasına gülen bir iktidar partisi milletvekillerinin bu memlekete ne hayrı olur, merak ediyorum" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. TBMM Genel Kurulu'nda Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı konuşma sırasında AK Partili milletvekillerinin güldüklerine dikkat çeken Akdoğan, "Dün TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptım. İçim acıyor, içim parçalanıyor. Dün gece, uyku uyuyamadım desem yeri var" dedi. Akdoğan, yaklaşık iki dakika süren basın toplantısında şöyle konuştu:

"Konuşmamda çok önemli noktalara dikkat çekiyorum ve çocuklardan bahsediyorum. Bugün de Dünya Çocuk Hakları Günü ve AK Partili milletvekillerinin gülüşmelerini görüyorum. Olacak iş değil. Tutanaklara baktım. AK Parti sıralarından gülüşmeler diye tutanaklara geçmiş. Bunda gülünecek ne var bilmiyorum, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde dikkatinizi çekiyorum.

"Millet aç, sokakta insanlar sürünüyor... Bu milletvekilleri gülüyor"

Bir yıl içerisinde, domatese yüzde 180 zam, bibere yüzde 181 zam, salatalığa yüzde 185 zam gelmiş. Asgari ücrete yüzde 125, BAĞ-KUR'luya SGK'lıya zam yapmaya kalkıyorsunuz. Yapmayın, bu sokak, bu çarşı, bu pazar, gök kubbeyi başınıza yıkar diyorum. Millet aç, sokakta insanlar sürünüyor. Bu milletvekilleri gülüyor. İnsanlar, çocuklarının beslenme çantasını dolduramıyor, beyefendi siz niye gülüyorsunuz diyorum. Çocuklarının beslenme çantasını dolduramamasına gülen bir iktidar partisinin milletvekillerinin bu memlekete ne hayrı olur, merak ediyorum."