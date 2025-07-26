Akhisar\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi gece boyunca devam etti.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada yangının, sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığı belirtildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Orman yangınını söndürmek için büyük bir özveriyle görev yapan orman kahramanlarına teşekkür ediyoruz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ormanlarımızı korumak hepimizin en önemli sorumluluklarındandır. Bu sebeple orman yangını risklerine karşı tüm vatandaşlarımızın duyarlı ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz."

Akhisar ilçesindeki ormanlık alanda dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, havadan ve karadan müdahale edilen yangın nedeniyle Kocakağan Mahallesi İslamiye mezrasında 10 hane, 40 kişi ile 20 bağ evi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.