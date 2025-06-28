Akhisar\'da Orman Yangınına Müdahale

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın kuvvetli olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
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