Akhisar\'da trafik kazasından ölen belediye işçisi toprağa verildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, belediyeye ait çöp toplama aracının duvara çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü Serkan Göcük'ün (35) cenazesi toprağa verildi.
Şehitler Mahallesinde 11 Aralık'ta meydana gelen kazada, Akhisar Belediyesi Temizlik İşleri Biriminde görevli Serkan Göcük'ün kullandığı kamyonet, çöp toplama sırasında freni boşalarak duvara çarptı.
Kazada Serkan Göcük yaşamını yitirdi, aynı araçtaki A.D. ve F.U yaralandı.
Göcük'ün cenazesi, Musalar Mahallesi'nde defnedildi.
Cenaze törenine katılan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışkan ve herkese örnek bir mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
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