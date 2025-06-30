Akhisar\'daki Orman Yangınında Mücadele Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınına ilişkin, "Rüzgar şartları elverirse inşallah buradan bu gece olmadan hayırlı haberler vermeyi umuyoruz." dedi.

Bakan Yumaklı, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Karaköy Orman Deposu'nda Türkiye'deki orman yangınlarının son durumunu paylaşan Yumaklı, ülke genelinde 13 büyük yangınla mücadele ettiklerini, şu anda 6 yangının aktif olduğunu söyledi.

Yumaklı, Akhisar'daki yangında rüzgarın etkili olduğunu, İzmir Seferihisar ve Menderes'te durumun hala ciddiyetini koruduğunu belirterek, rüzgarın çalışmaları zorlaştırdığını ifade etti.

Antakya'daki yangında da rüzgarın kuvvetli olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Arkadaşlarımız, şu anda müdahale ediyorlar ancak hava araçlarını maalesef kaldıramıyoruz. Aydın Sultanhisar'da bugün yine öğle saatlerinde yangın çıktı. O, devam ediyor. Muğla Bodrum, birkaç saat öncesinde o da maalesef bizim yangın yönetim merkezimize bilgi olarak düştü." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Akhisar'daki yangına 3 uçak, 7 helikopter, 43 arazöz ve yaklaşık 900 personelle müdahale ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız, o tek noktaya konsantre olmuş vaziyetteler. Yangının başlamasından itibaren Valiliğimiz ve buradaki bütün arkadaşlarımızın risk değerlendirmesi sonucu 12 yerleşim yeri tedbiren tahliye edildi. Herhangi bir yaralanan ya da sağlık sorunu olan vatandaşımızın olmaması sevindirici. Rüzgar şartları elverirse inşallah buradan bu gece olmadan hayırlı haberler vermeyi umuyoruz. İzmir, Seferihisar ve Menderes'te 4 uçak, 14 helikopter ve 106 arazöz ile birlikte binin üzerinde çok farklı kurum ve kuruluşların tabii katkıları var. Onları tek tek saymayacağım. Burada sabah 3 noktada çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımızı söylemiştim. Hala aynı yerler devam ediyor."

Yumaklı, Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangınına 30 arazözle müdahalede bulunulduğunu, olumsuz hava koşulları nedeniyle sevk ettikleri hava araçlarını kaldıramadıklarını anlattı.

"Cumhuriyet tarihinin en yüksek kara ve hava gücüne ulaşmış durumdayız"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede ülkenin kara ve hava gücüne dikkati çekti.

"Cumhuriyet tarihinin en yüksek kara ve hava gücüne ulaşmış durumdayız." diyen Yumaklı, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yılların kıyaslamasını yaptığımızda gerçekten bu kabiliyetin bize bugün itibarıyla çok önemli bir avantaj sağladığını söylemem gerekir. Hem kara hem hava gücü olarak bu kadar farklı yerlerde ve hakikaten ciddi kategorisindeki yangınlara bu kabiliyetimiz sayesinde müdahale edebiliyoruz. Burada asıl başarı yangını söndürmek değil. Ülkemizin kaynakları, yok olan ekosistem... Bütün bunların hiçbirisinin aslında olmamasını sağlayabiliriz. Biraz hassasiyet, biraz gayret, biraz dikkat yani dikkat ederseniz söylediğimiz her şey insan faktörüdür. Eğer yangının insan faktörü konusunu aşabilirsek yangın konusunu da çözeceğiz."

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınının arıcının yaktığı ateşten çıktığı bilgisini veren Yumaklı, "Biz, arkadaşlarımız, hep beraber bunları söndürürüz. Bundan önce olduğu gibi ancak vatandaşlarımızın desteğine ve duasına ihtiyacımız var. Rüzgar durumu dediğim gibi bizi maalesef oldukça etkiliyor. İnşallah önce Manisa'dan, sonra da diğer illerimizden iyi haberler vermeyi arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.