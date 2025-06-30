Akhisar Yangınında Son Durum: Tek Nokta Kaldı - Son Dakika
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Akhisar Yangınında Son Durum: Tek Nokta Kaldı

Akhisar Yangınında Son Durum: Tek Nokta Kaldı
30.06.2025 18:48
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Bakan Yumaklı, Akhisar'daki yangında sadece bir noktanın kaldığını ve müdahalenin sürdüğünü belirtti.

BAKAN YUMAKLI: AKHİSAR YANGININDA SADECE BİR NOKTA KALDI

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınına 3'üncü günde havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgeye gelerek incelemelerde bulunup, Türkiye genelinde devam eden yangınların son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Akhisar'daki yangınla mücadele kapsamında bölgede 3 uçak, 7 helikopter, 43 arazöz ve yaklaşık 900 personelin görev yaptığını belirten Bakan Yumaklı, "Buradaki durumu hem yerinde görmek hem de arkadaşlarla durumu istişare etmek için geldik. Bugün 13 büyük yangınla mücadele ettik. Bunlardan 3 tanesi dünden bugüne gelen İzmir'deki Seferihisar yangınlarıydı. Diğeri de burasıydı. Şu anda bütün bunlardan sonra en son aktif 6 tane yangın var. Biri içinde bulunduğumuz Manisa Akhisar. Sadece bir noktası kaldı. İnşallah eğer rüzgar izin verirse buradan güzel haberler vereceğiz" dedi.

'SEFERİHİSAR VE MENDERES'TEKİ YANGINLAR CİDDİYETİNİ KORUYOR'

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki yangınların ciddiyetini koruduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Aslına bakarsanız enerji düşürülmüştü. Ancak kararsız ve şiddetli rüzgar şartları bizim faaliyetlerimizi zaman zaman zor durumda bırakabiliyor. Arkadaşlar yeniden güçlerini toplayarak müdahale ediyorlar" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Aydın Sultanhisar'da öğle saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Muğla Bodrum'da ise yangın orman dışında başlayıp ormanlık alana sirayet etti. Müdahalemiz sürüyor. Şu an Manisa Akhisar'da 3 uçak, 7 helikopter, 43 arazöz ve yaklaşık 900 personelle arkadaşlarımız o tek noktaya konsantre olmuş vaziyetteler. Yangının başlamasından itibaren valiliğimiz ve buradaki bütün arkadaşlarımızın risk değerlendirmesi sonucu 12 yerleşim yeri tedbiren tahliye edildi. Herhangi bir yaralanma ya da sağlık sorunu yaşanmaması sevindirici. Hatay Antakya'da sabah saatlerinde çıkan yangında çok ciddi bir rüzgarın etkisi var. Şu anda arkadaşlarımız müdahale ediyor ama hava araçlarını maalesef kaldıramıyoruz."

CUMHURİYET TARİHİNİN EN GÜÇLÜ KAPASİTESİNE ULAŞTIK

Türkiye'nin kara ve hava gücü açısından Cumhuriyet tarihinin en güçlü kapasitesine ulaştığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "İzmir, Seferihisar ve Menderes'te 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz görev yapıyor. Hatay Antakya'da 30 arazözle karadan müdahale sürerken, hava araçlarını sevk ettik ama kaldıramıyoruz. 3 mahalle tedbiren tahliye edildi. Aydın Sultanhisar'da 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, Muğla Bodrum'da ise 3 helikopter, 7 arazöz görev yapıyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kara ve hava gücüne ulaşmış durumdayız. Geçtiğimiz yılların kıyaslamasını yaptığımızda gerçekten bu kabiliyetin bize bugün itibariyle çok önemli bir avantaj sağladığını söylemem gerekiyor. Hem kara gücü olarak hem hava gücü olarak bu kadar farklı yerlerde ve hakikaten ciddi kategorisindeki yangınlara bu kabiliyetimiz sayesinde müdahale edebiliyoruz. Ancak hatırlatmak gerekirse burada yangını söndürmek değil asıl başarı. Ülkemizin kaynakları, yok olan ekosistem artık ne derseniz. Bütün bunların hiçbirisinin aslında olmamasını sağlayabiliriz. Biraz hassasiyet, biraz gayret, biraz dikkat. Yani dikkat ederseniz söylediğimiz her şey insan faktörü. Eğer insan faktörü konusunu aşabilirsek yangın konusunu da çözeceğiz. Biz geçtiğimiz yılın ekim ayında başlamıştık. Türkiye'de bütün köylere tek tek gittik. Yangın çıkma riski olan ve hayatla ormanın iç iç olduğu yerlere gittik. Bütün bu uyarılarımızı yaptık. Ancak buna rağmen hala bugün vatandaşların işte canını malını tehlikeye atabilecek buradaki ekolojik sistemi yok edecek ve devletin kaynaklarını heba edecek konuları maalesef konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Akhisar'daki yangının bir arıcının yaktığı ateşten çıktığını aktaran Yumaklı, "Bütün uyarılarımıza rağmen, bütün kanalları kullanarak bilgilendirme yapmamıza rağmen bu olay yaşandı. Eğer bu konuları hala konuşuyorsak şapkamızı önümüze koyup düşünmemizin zamanı geldi de geçti bile. Biz, arkadaşlarımızla beraber bu yangınları söndürürüz. Ancak vatandaşlarımızın desteğine ve duasına ihtiyacımız var. Rüzgar maalesef olumsuz etkiliyor. İnşallah önce Manisa'dan, ardından diğer illerimizden iyi haberler vermeyi arzuluyoruz" dedi. Bakan Yumaklı, düzenli olarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini de ifade etti.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Akhisar Yangınında Son Durum: Tek Nokta Kaldı - Son Dakika

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