Akkuyu Nükleer AŞ: Eylemler İnşaat Programını Etkilemedi

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Akkuyu Nükleer AŞ, santralde yaşanan eylemlerin inşaat sahasındaki çalışma programını etkilemediğini ve tüm çalışmaların normal seyrinde yürütüldüğünü duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) şantiyesinde çalışan işçilerin, "maaşların ödenmemesi nedeniyle gösteri düzenledikleri" şeklindeki iddiaların basın yayın organlarında ve sosyal ağlarda yer aldığı belirtildi.

Taşeron firmalarının işçileri tarafından 27-28 Mart'ta maaşların ödenmesinde gecikme olması iddiasıyla Akkuyu NGS sahasında protestolar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu eylemler, Akkuyu NGS inşaat sahasındaki çalışma programını etkilememiştir ve tüm çalışmalar normal seyrinde yürütülmektedir." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akkuyu NGS inşaat sahasında, çoğu taşeron inşaat şirketlerinde çalışan 30 binden fazla kişi görev yapmaktadır. Maaşların ödenmesi de dahil olmak üzere çalışanların haklarının gözetilmesi bu şirketlerin sorumluluğundadır. Projede yer alan her şirket, işveren olarak 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili tüm mevzuat kapsamında çalışanlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur. Akkuyu Nükleer AŞ, sözleşmesel ilişkisi olan ana yüklenicilerle yakın işbirliği içinde, Akkuyu NGS sahasındaki inşaat işçilerinin iş disiplinini ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak için yasal yetkileri dahilinde gerekli önlemleri almaktadır. Bununla birlikte, alt yüklenicilerin işçileri ile ilgili olarak 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında işveren sıfatına sahip olmayan Akkuyu Nükleer AŞ'nin taşeron şirketleri ile çalışanları arasındaki iş ilişkilerine müdahale etme imkanı bulunmamaktadır."

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