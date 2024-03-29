Akkuyu Nükleer AŞ: Eylemler İnşaat Programını Etkilemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akkuyu Nükleer AŞ: Eylemler İnşaat Programını Etkilemedi

Akkuyu Nükleer AŞ, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında yaşanan eylemlerin çalışma programını etkilemediğini ve tüm çalışmaların normal seyrinde devam ettiğini duyurdu. Şirket, işçilerin maaş ödemeleri nedeniyle gösteri düzenlediği iddialarının doğru olmadığını belirtti. Açıklamada, taşeron firmalarının işçileri tarafından yapılan protestoların inşaat programını etkilemediği vurgulandı ve çalışanların haklarının taşeron şirketlerin sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

29.03.2024 16:09  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akkuyu Nükleer AŞ, santralde yaşanan eylemlerin inşaat sahasındaki çalışma programını etkilemediğini ve tüm çalışmaların normal seyrinde yürütüldüğünü duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) şantiyesinde çalışan işçilerin, "maaşların ödenmemesi nedeniyle gösteri düzenledikleri" şeklindeki iddiaların basın yayın organlarında ve sosyal ağlarda yer aldığı belirtildi.

Taşeron firmalarının işçileri tarafından 27-28 Mart'ta maaşların ödenmesinde gecikme olması iddiasıyla Akkuyu NGS sahasında protestolar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu eylemler, Akkuyu NGS inşaat sahasındaki çalışma programını etkilememiştir ve tüm çalışmalar normal seyrinde yürütülmektedir." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akkuyu NGS inşaat sahasında, çoğu taşeron inşaat şirketlerinde çalışan 30 binden fazla kişi görev yapmaktadır. Maaşların ödenmesi de dahil olmak üzere çalışanların haklarının gözetilmesi bu şirketlerin sorumluluğundadır. Projede yer alan her şirket, işveren olarak 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili tüm mevzuat kapsamında çalışanlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur. Akkuyu Nükleer AŞ, sözleşmesel ilişkisi olan ana yüklenicilerle yakın işbirliği içinde, Akkuyu NGS sahasındaki inşaat işçilerinin iş disiplinini ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak için yasal yetkileri dahilinde gerekli önlemleri almaktadır. Bununla birlikte, alt yüklenicilerin işçileri ile ilgili olarak 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında işveren sıfatına sahip olmayan Akkuyu Nükleer AŞ'nin taşeron şirketleri ile çalışanları arasındaki iş ilişkilerine müdahale etme imkanı bulunmamaktadır."

???????

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akkuyu Nükleer AŞ: Eylemler İnşaat Programını Etkilemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:11 Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan’ı bekliyor Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor
15:09 Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
16:24 Kasımpaşa ve Samsunspor Başkanlarından Kulüpler Birliği Açıklaması Kasımpaşa ve Samsunspor Başkanlarından Kulüpler Birliği Açıklaması
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:26 Taraftar boşuna sevmiyor Quaresma Beşiktaş’taki hayalini kem küm etmeden söyledi Taraftar boşuna sevmiyor! Quaresma Beşiktaş'taki hayalini kem küm etmeden söyledi
15:17 İstanbul’da iş yerinde öldürülen kişinin sırrı çözüldü: Anneme sarkıntılık yaptığı için öldürdüm İstanbul'da iş yerinde öldürülen kişinin sırrı çözüldü: Anneme sarkıntılık yaptığı için öldürdüm
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 16:34:11. #1.13#
SON DAKİKA: Akkuyu Nükleer AŞ: Eylemler İnşaat Programını Etkilemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement