AKP Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA'nın Merih Demiral'a soruşturma başlatmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA'nın Merih Demiral'a soruşturma başlatmasına tepki gösterdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral'a bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatmasına ve Almanya İçişleri Bakanı Faeser'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, ırkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da seçim sonuçlarına odaklanmaları gerektiğini belirtti.

03.07.2024 16:30
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(ANKARA) - AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA'nın bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a soruşturma başlatması ve Almanya İçişleri Bakanı Faeser'ın "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

UEFA'nın Avusturya filelerine 2 gol birden atarak A Milli Futbol Takımını çeyrek finale taşıyan Merih Demiral hakkında "bozkurt işareti yaptığı için" soruşturma başlatmasına tepkiler sürüyor.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden hem UEFA'ya hem de "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" diyen Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'a tepki gösterdi.

Çelik, Almanya'nın Leipzig kentinde dün akşam oynanan maçın ardından yaşananlara ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır."

Almanya İçişleri Bakanı ne demişti?

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Faeser "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Faeser ayrıca Almanya istihbaratının Almanya'daki Ülkücü Hareket ile ilgili analizini de paylaşarak, "Güvenlik birimlerimiz Almanya'daki Türk aşırı sağcıları yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor" ifadelerinine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AKP Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA'nın Merih Demiral'a soruşturma başlatmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKP Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA'nın Merih Demiral'a soruşturma başlatmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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