Aksaray 6. Kitap Günleri Başladı - Son Dakika
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Aksaray 6. Kitap Günleri Başladı

Aksaray 6. Kitap Günleri Başladı

Aksaray'da 6. Kitap Günleri açıldı, 12 Ekim'de başlayan etkinlik 9 gün sürecek.

14.10.2024 14:17
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Hafta sonu başlayah Aksaray 6. Kitap Günleri için açılış töreni düzenlendi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Fatih Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Fuar Alanı'nda düzenlenen törende, etkinliğin amacının vatandaşları daha fazla kitap ve yazarla buluşturmak olduğunu söyledi.

Gençlere ve çocuklara verilebilecek en güzel miraslardan birinin onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu vurgulayan Kumbuzoğlu, "Evimizde birçok etkinlik yapıp misafirler ağırlıyoruz. Şimdi size soruyorum, çocuklarımızla baş başa hiç kitap okuyor muyuz? Günde yarım saat, bir saat, haftada bir an bile olsa çocuklarımızla kitap okuyor muyuz? Bu çok önemli bir konu. Her gün bu alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Kitabı otobüste, durakta, dolmuşta, her yerde okuyacağız." dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de Aksaray Kitap Günleri'nin 12 Ekim'de başladığını, resmi açılışı bugün yaptıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz ve tüm yaş gruplarımızla Aksaray'da dolu dolu 9 gün geçireceğiz. 200'e yakın standımızın yanında 40'a yakın etkinlik, 30 yazarımız ve 8 çocuk tiyatromuz olacak." diye konuştu.

Etkinlik, protokolün stantları ziyaret edip kitapları incelemesiyle devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray 6. Kitap Günleri Başladı - Son Dakika

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