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Aksaray'da amcasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Aksaray'da amcasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşanan olayda, Okan İ. isimli şüpheli amcası Dursun İ. ile tartıştıktan sonra bıçakla saldırıda bulundu. Yaralanan Dursun İ. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Aksaray\'da amcasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
21.12.2023 - 14:39,
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde amcasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Okan İ. (25) amcası Dursun İ. (63) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Okan İ, bıçakla Dursun İ'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dursun İ'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Okan İ'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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Aksaray, Şiddet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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