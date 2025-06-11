Aksaray'da Çocuk Demir Korkuluğa Saplandı

Aksaray'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı.
TOKİ Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi A.E. (13), okulun bahçe duvarından atlamak isterken demir korkuluğun üzerine düştü.
İhbar üzerine okula sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Eline demir korkuluk saplanan çocuğu, Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, demiri keserek kurtardı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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