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Aksaray'da Otomobil Çarpışması: Sürücüler Yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da Otomobil Çarpışması: Sürücüler Yaralandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray\'da Otomobil Çarpışması: Sürücüler Yaralandı
25.01.2024 - 23:51,  Güncelleme: 23:52
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Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Sebahattin C. idaresindeki 68 ADS 687 plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolu Bozcamahmut köyü yakınlarında Yılmaz K. kontrolündeki 68 ADH 079 plakalı otomobil ile çarpıştı. ???????

Kazada, sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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