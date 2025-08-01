Aksaray\'da TIR Devrildi, Şoför Ağır Yaralı

AKSARAY'da lastiği patlayınca devrilen ve motor yağı taşıyan TIR, alev aldı. Kazada TIR şoförü Salih Emeç (24) ağır yaralanırken, itfaiye ekipleri patlama seslerinin duyulduğu yangını 1,5 saatte söndürdü.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Topakkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Diyarbakır'a motor yağı ve otomotiv yedek parçası taşıyan Salih Emeç yönetimindeki 63 AGC 624 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önce refüjdeki kaldırıma çarptı, sonra devrildi. Kazada sürücü Emeç yaralandı.

DURUMU AĞIR

TIR'ın dorsesi bir süre sonra alev aldı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Emeç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emeç'in hayati tehlikesi sürerken, patlama seslerinin duyulduğu yangın itfaiye ekipleri tarafından 1,5 saatte söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, Salih Emeç'in kuzeni TIR şoförü Abdulkadir Emeç, "İstanbul'dan Diyarbakır'a araç motor yağı ile yedek parça götürüyorduk. TIR, önümde giderken sol lastiklerinden biri patlayınca araç refüje çarpıp, devrildi" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.