Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, Kırşehir'de ikamet eden ve kente gelerek uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A.B'nin içinde bulunduğu araç Ortaköy ilçesinde durduruldu.

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.