Aksaray\'da \'Yan Bakma\' Nedeniyle Bıçaklı Kavga

Güncel

AKSARAY'da 'Yan bakma' bahanesiyle çıkan kavgada Mustafa Ali A. (15) sırtından bıçaklandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Selçuklu Park'ta meydana geldi. Mustafa Ali A., parkta arkadaşları ile gezerken tanımadığı bir kişi ile arasında 'Yan bakma' bahanesiyle çıkan kavgada sırtından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Mustafa Ali A., yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları, sağlık ile polis ekiplerine ihbarda bulundu. Mustafa Ali A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA