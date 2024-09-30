Aksaray'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Güncel

Aksaray'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aksaray- Konya kara yolunun 35. kilometresinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 68 LA 408, 42 CEZ 96, 42 R 2020, 68 ADG 846 ve 68 S 0325 plakalı araçlar çarpıştı.

Kazada, Vedat Oruç (43), İsmet Oruç (71), Naciye Oruç (68), Mert Özdil (35) ve Arife Özdil (43) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.