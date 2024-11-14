Konya'nın Akşehir ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kamil K, idaresindeki 03 RE 934 plakalı otomobil, Karahüyük Mahallesi yakınlarında refüje devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Ayşe K, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Akşehir'de Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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