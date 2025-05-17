Akseki\'de Kariyer Günleri Etkinliği

Antalya'nın Akseki ilçesinde lise öğrencilerine yönelik geleceklerini planlamada yardımcı olması amacıyla "Kariyer Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, TÜLOMSAŞ eski Genel Müdürü Hayri Avcı ile Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MASİAD) eski başkanlarından Mehmet Ali Cengiz öğrencilere deneyimlerini aktardı.

Programda konuklar, meslek hayatlarına dair önemli anekdotlar, çalışma alanlarıyla ilgili bilgiler ve kariyer yolculuklarına ışık tutacak önerilerde bulundu.

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel tarafından konuklara plaket verildi.