Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklinin oyuna talibim - Son Dakika
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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklinin oyuna talibim

Meral Akşener\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a çağrı: Emeklinin oyuna talibim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, emeklilere bayramda ikramiye ve zam yapılmasını istedi. Akşener ayrıca atanamayan öğretmenlerin ve haksızlığa uğrayan gençlerin oyuna talip olduğunu belirtti.

15.03.2024 23:02  Güncelleme: 23:30
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi, "Tam bugünü sayarsak 16 günümüz var seçimlere. Emeklilerimize bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksin, 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın. Sonra en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin. Bu seçime kadar bunu yap oylar senin olsun. Ama emeklinin maaşını arttırmıyorsan ben emeklinin oyuna talibim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa Osmangazi'de iftar programına katıldı. Partisinin Bursa belediye başkan adaylarına oy isteyen Akşener, özetle şunları söyledi:

"Biz Türkiye'ye kazandırmak için kendimizden vazgeçtik. Biz ülkemize nefes aldırmak için kendimizden vazgeçtik. Biz kazanmamayı tercih ettik, kazandırdık ve zannettik ki ülkemiz bu kazançlar üzerine bu ucube sistemden kurtulur. Ama sonra anladık ki bu tahterevalli kavgasından herkesler memnunmuş. Bir taraf diyor ki 'bize oy verin aksi takdirde Tayyip Erdoğan kalır'. Öbür tarafta diyor ki 'bize oy verin Dem'liler gelir'. Seçmenin, milletin derdinin konuşulmadığı, Bursa'nın derdinin konuşulmadığı seçimler olur ve sonuçta bu millet çırak çıkar.

"EMEKLİLERE BAYRAMDA 7 BİN İKRAMİYE VER, 11 BİN LİRA SEYYANEN ZAM YAP, YAPMIYORSAN EMEKLİNİN OYUNA BEN TALİBİM"

Bugün iki tane ilçe gezdim, emekliler aç. Emekliyi konuşmayacağım da ne konuşacağım ben? Bursa'nın Orhangazi, Gemlik ilçesinde üzerinde hırka bile olmayan, sökük yelek olan 10 bin 500 lira emekli maaşı alan, evi kira, akşama ne pişireceğini bilmeyen yaşlı kadınlar, erkekler gördüm. Ben emekliyi konuşmayacağım da sırça köşklerde, saraylarda zevki sefa süren beyleri mi konuşacağız? Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum Cumhurbaşkanı olarak her şey elinizde. Bakın tam bugünü sayarsak 16 günümüz var seçimlere. Emeklilerimize bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksin, 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın. Sonra en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin. Bu seçime kadar bunu yap oylar senin olsun. Ama emeklinin maaşını arttırmıyorsan ben emeklinin oyuna talibim. Erdoğan diyorsun ki ekonomi bozulur. Ekonomiyi siz bozdunuz Suriyelilere para buluyorsun da emekliye mi bulamıyorsun?

"ERDOĞAN, 16 GÜN İÇİNDE 100 BİN ÖĞRETMEN TAYİN ET OYLARI AL"

Erdoğan seçimlerde mülakatı kaldıracağını söyledin, kaldırmadın. Buradan sesleniyorum; 16 gün içinde mülakatı kaldır bu gençlerin oyu senin olsun. Ama kaldırmıyor o zaman bu gençlerin, atanamayan öğretmenlerin… Böyle bir noktada 100 bin öğretmen tayin edeceksin Erdoğan. Etmiyorsam biz edeceğiz. Dolayısıyla ben atanamamış öğretmenlerin de haksızlığa uğramış gençlerin de oyuna talibim. Ama 16 gün içinde bu işleri yapıyorsan oylar helalinden senin olsun. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim dertlerimiz yaralarımız.

"TÜRKOĞLU SEÇİLDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN SİNAN ATEŞ'İN KATİLİNİ BULMAK İÇİN HERKESİ DÜRTER"

Selçuk Türkoğlu'nun bütün ömrü hayatı Bursa'da haksızlığa uğrayan kişiler adına aktivizmle geçmiştir. Zaman zaman kellesini ile top oynamıştır. Çünkü biz Türkiye'de kim vurduya gidilip arkasında kimsenin ne olduğunu sormadığını pek çok vaka biliyoruz. Bunlardan bir tanesi Sinan Ateş. Öğrenildi mi? Ne oldu, ne bitti? Biz peşinden koşmamıza rağmen herhangi bir ilerleme kaydedildi mi? Kaydedilmedi. Şimdi Selçuk Türkoğlu herkesin adına mücadele eden bir kardeşimiz. Düşünün Bursa Belediye Başkanı seçildiği günden itibaren bütün siyasetçileri dürter Sinan Ateş'in katilinin bulunması için."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklinin oyuna talibim - Son Dakika

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