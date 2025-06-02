Aksu'da Cinayet Şüphesi: Eşine Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi - Son Dakika
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Aksu'da Cinayet Şüphesi: Eşine Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

02.06.2025 15:31
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Hüsamettin Keklik, eşi Düriye Çiğdem Keklik'i vurup intihar süsü verdiği iddiasıyla yargılanıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde evinde av tüfeğiyle intihar ettiği iddia edilen kadının kocası hakkında cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, eşi Düriye Çiğdem Keklik'i (33) av tüfeğiyle vurup intihar süsü verdiği iddia edilen Hüsamettin Keklik (30) hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hüsamettin Keklik, iddianamede yer alan ifadesinde, eşiyle 5 yıldır birlikte olduklarını, geçen yıl evlendiklerini belirtti.

Eşinin telefonunda eski sevgilisiyle fotoğraflarını bulduğunu, ona göstererek bunları yok etmesini söylediğini öne süren sanık, ifadesinde şunları kaydetti:

"Daha sonra eşime fotoğrafları ne yaptığını sordum, 'sildim' dedi. Silmiş ama çöp kutusunda duruyordu. Bana saygısızlık yaptığını söyledim. Sinirlenince dışarı çıktım. Eşimin rahatsızlığı vardı, zaman zaman kalbi sıkışıyor ve nefes darlığı yaşıyordu. Bunu bildiğim için geri eve döndüm. Ertesi gün eşime tekrar fotoğrafları sordum. Fotoğrafları silmemişti. 'Bu yaptığın bana saygısızlık, beni zavallı durumunda görüyorsun. Bu konuyu konuştuğumuzu ve kapatacağımızı söylemiştin' dedim. Farklı erkeklerin de fotoğrafları vardı, eski sevgilileri olduğunu söyledi. Sonra servis saatim geldi ve işe gittim. Eşim evden çıkmadan önce telefonunu bana vermişti, 'İstediğin her şeye bak senden gizlim saklım yok' dedi. O gece işten hiç ayrılmadım. Sabah 08.00'de işten çıktım ve evime gittim. Oturma odasının kapısını açtığımda eşimi intihar etmiş vaziyette gördüm. Bana ait otomatik av tüfeğiyle kendisini vurmuş."

"Sanığın sağ eli dışında ve üstündeki kazak ile polarda atış artıkları tespit edilmiştir"

İddianamede, maktulün telefonunda eski sevgilisiyle fotoğrafları bulunması nedeniyle maktul ile sanık arasında tartışma yaşandığı ve sanığın evden ayrılırken maktulün de telefonunu alarak çıktığı belirtildi.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda maktulün vurulması dışında, kanepe üstünde bitişik atış olduğu, tespit edilen bir atışın daha olduğunun tespit edildiği vurgulanan iddianamede, şu tespitlerde bulunuldu:

"Sanığın sağ eli dışında ve üstündeki kazak ile polarda atış¸ artıkları tespit edilmiştir. El konulan tüfekte ve tapalarda ne maktulün ne de sanığın parmak izleri tespit edilememiştir. Bu nedenle eylemden sonra parmak izlerinin yok edilmesi amacıyla tüfeğin temizlendiği değerlendirilmektedir. Maktul tarafından yazıldığı tespit edilen intihar mektubunda, maktul dışında sanığın da parmak izleri tespit edilmiştir. Sanık tarafından maktulün vurulmasından önce koltuk üzerine yapılan bitişik atışla maktulün korkutularak intihar mektubunu zorla yazmasının sağlandığı, mektubun yazılmasının ardından da sanığın maktulü tek atışla göğüs bölgesinden vurarak ölümüne sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır."

İddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay

Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde 14 Şubat sabah saatlerinde işten geldiği esnada eşinin cansız bedenini bulduğunu söyleyen Hüsamettin Keklik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Eve gelen sağlık ekipleri, Düriye Çiğdem Keklik'in göğsünden tüfekle vurularak yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Evde sehpa üzerinde bulunan mektupta, "Ben seni aldatmadım fotoğrafların hiçbirinden haberim yok, ben senden başkasını düşünmedim. Ben seni canımdan çok sevdim. Sana bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Hakkını helal et. Kendi isteğimle canıma kıyıyorum, kurtuluyorsun benden." ifadelerinin yer aldığı tespit edilmişti.

Gözaltına alınan ve polis merkezindeki ifadesinde eşinin intihar ettiğini öne süren Hüsamettin Keklik, cinayet şüphesiyle nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksu'da Cinayet Şüphesi: Eşine Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi - Son Dakika

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