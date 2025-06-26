Aksu'da Kaçak Yapı Yıkımı İsyan Yarattı - Son Dakika
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Aksu'da Kaçak Yapı Yıkımı İsyan Yarattı

Aksu\'da Kaçak Yapı Yıkımı İsyan Yarattı
26.06.2025 21:39
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Antalya Aksu'da kaçak yapı yıkımında işletmeciler polise direndi, bazıları kendini yakmaya çalıştı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki oteller bölgesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında bazı işletme sahipleri iş makinelerinin önüne yattı, bir işletme sahibi de kendini yakmaya çalıştı. Polis işletme sahiplerine biber gazıyla müdahale ederken, yapılar ise belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.

Sabah saatlerinde Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Kundu oteller bölgesindeki iş yerlerinin bulunduğu çarşıya gelen Aksu Belediyesi ekipleri, Mülkiye Müfettişliği ile Antalya Valiliği'nin verdiği karar doğrultusunda yıkım işlemi başlattı. Polis ve zabıta ekipleri de bölgede önlem aldı. İşletmeciler ise yıkım kararının turizm sezonu sonrasında uygulanmasını talep ederek ekiplere direndi. Belediye ekipleri dükkanların boşaltılmasını isterken, bazı işletmeciler iş makinelerinin önüne yatarak yıkımı engellemeye çalıştı. Kimi yıkımı yapılan dükkanlara girmeye kalkışırken, kimi ise polisle tartıştı. Bir işletme sahibi kendini yakmaya çalışırken, eylemi son anda engellendi. Uyarılara rağmen bölgeden ayrılmayan kalabalığa polis biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi de sevk edilirken, olaylar sırasında kısa süreli arbede yaşandı. Müdahalenin ardından iş makineleriyle yıkım işlemi gerçekleştirildi.

'3 AY DAHA İDARE EDEBİLİRLERDİ'

Yıkımın turizm sezonunda yapılmasına tepki gösteren işletme sahibi Emin Şen, "Bize bu yıl yıkım olmayacağını söylediler. Benim ruhsatım var ama bazı işletmelerin yok. 'Şu anlık bize yıkım işi çözüldü' dendi. Burası bir turizm alanı. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Ben burada kiralık yazısını görüp kiralamıştım. Belediyeye bu evraklarımı sunmuştum. Bana iş yeri açma ruhsatı bile verdiler. Ortalama zararım 5 milyon lira. Bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bizi 3 ay daha idare edebilirlerdi" dedi.

'200 MİLYON LİRALIK ZARARIM VAR'

Yıkıma karşı mahkeme sürecinin devam ettiğini belirten İsmail Karaçalı da "Ben bu yıkılan çarşıdan sorumluyum. Bugün 200 milyon liralık zararım var. Mahkemeler devam ediyor. Yürütmeyi durdurma kararım var. Turizm sezonunda olacak iş değildi" diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Diğer yandan yasal sürecin ardından yıkılan işletme alanlarının yerine park yapılacağı ifade edildi. Belediye yetkilileri, 17 Haziran'da işletmelere tebligat yapıldığını, bölgede ilan panolarına duyurular asıldığını ve araçla anons gerçekleştirildiğini kaydetti. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada da "Kemerağzı Turizm Bölgesi'nde, belediyemize ait park alanlarını kanuna aykırı olarak işgal eden yapılarla ilgili denetimlerin ardından, Mülkiye Müfettişliği ve Valilik kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmıştır. Halka ait bu alanların işgalini geçmişte ruhsat vererek teşvik eden yöneticiler hakkında ilgili yargı mercilerince soruşturma ve yargılama süreci başlatılmıştır. Yasal süreç çerçevesinde gerçekleştirilen bu uygulama ile işgal edilen alanlar kısa süre içerisinde kamuya açık park alanı olarak halkımızın kullanımına sunulacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksu'da Kaçak Yapı Yıkımı İsyan Yarattı - Son Dakika

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