Aksu'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aksu'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Aksu\'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Antalya Aksu'da motosikletin bariyere çarpması sonucu Mehmet Bidar ve hemşire Ayşe Durmaz yaşamını yitirdi.

24.09.2024 15:01
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ANTALYA'nın Aksu ilçesinde refüjdeki bariyere çarpıp, sürüklenen motosikletin sürücüsü Mehmet Bidar (22) ile arkasında oturan hemşire Ayşe Gülizar Durmaz (26), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksu ilçesi Kral Yolu Kundu- Expo yönünde meydana geldi. Mehmet Bidar'ın kullandığı 07 AGB 008 plakalı motosiklet, Belek yönüne giderken kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı. Bidar ve arkasında oturan Ayşe Gülizar Durmaz, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Bidar ve hemşire olduğu öğrenilen Ayşe Gülizar Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MORG ÖNÜNDE GERGİNLİK

Ölüm haberini alıp, morg önüne gelen Bidar ve Durmaz'ın yakınları arasında gerginlik çıktı. Gerginlik, çevredekilerin araya girmesi ile engellendi. İşlemler sonrası Mehmet Bidar ve Ayşe Gülizar Durmaz'ın cansız bedenleri yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere götürüldü.

Kaynak: DHA

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