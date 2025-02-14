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Aksu Lisesi EVTA Üyesi Oldu

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Lisesi, Avrupa Mesleki Eğitim Derneği'ne asil üye oldu.

14.02.2025 16:48
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Türkiye Ulusal Ajansı tarafından akredite edilen Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, Avrupa Mesleki Eğitim Derneği'ne (EVTA) asil üye olduğu bildirildi.

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, yaptığı açıklamada, EVTA'ya asil üye olan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından akredite edilen okulun öğrencilerinin bundan sonra Avrupa ülkelerinde staj yapabileceklerini belirtti.

Aynı zamanda kendi okullarında da Avrupalı öğrencileri misafir edeceklerini kaydeden Çevik, onların da Antalya'da staj imkanına sahip olduklarını vurguladı.

EVTA'nın, mesleki eğitim ve öğretim alanında önde gelen bir kuruluş olduğunu aktaran Çevik, "9 Avrupa ülkesinden 15 prestijli üyeye sahip. Okulumuz da bu mesleki kuruluşlar ve sektör ağına dahil oldu. Avrupa'daki ve diğer bölgelerdeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği ağımızı geliştirerek havacılık alanında çalışmalarımızı ve ortaklıklarımızı daha ileriye taşıyacağız. Okulumuz, derneğin Türkiye'deki ilk ve tek üyesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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