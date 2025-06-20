Aktivistler Askeri Uçaklara Boya Sıktı

- İngiltere'de Filistin yanlısı aktivistler, iki askeri uçağa boya sıktı

LONDRA - İngiltere'de Filistin yanlısı aktivistler, Brize Norton hava üssüne girerek iki askeri uçağa kırmızı boya sıktı.

İngiltere'de "Filistin Eylemi" örgütünden iki aktivist, Gazze'ye saldırılarda kullanılan silahları taşıdığı gerekçesiyle askeri uçakları hedef aldı. Aktivistler, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri Brize Norton hava üssüne girerek iki askeri uçağa kırmızı boya püskürttü. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, Oxfordshire bölgesindeki hava üssünün içinde 2 kişi olduğu, birinin scooter ile Airbus Voyager yakıt ikmal uçaklarına doğru ilerlediği ve jet motoruna boya sıktığı görüldü. Gruptan yapılan açıklamada, ikmal uçaklarının hizmet dışı bırakıldığı, aktivistlerin ise güvenlikten kaçmayı başardığı belirtildi. Söz konusu hava üssünden Güney Kıbrıs'taki İngiliz askeri üssü Akrotiri'ye her gün uçuşlar düzenlendiği, İngiliz uçaklarının savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptığı ve Gazze'deki soykırıma silah taşıdığı ifade edildi. Açıklamada, "İngiltere, İsrail hükümetini alenen kınamasına rağmen askeri kargo göndermeye, Gazze üzerinde casus uçakları uçurmaya ve ABD ile İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali yapmaya devam ediyor" denildi.

Bakanlıktan kınama

İngiltere Savunma Bakanlığı ise olayı Kraliyet Hava Kuvvetleri varlıklarına yönelik "vandallık" şeklinde nitelendirdi.

Filistin Eylemi, Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana benzer eylem gerçekleştirmiş, ağırlıklı olarak silah şirketlerini hedef almıştı. Grup geçtiğimiz Mayıs ayında, İrlanda'da bir ABD askeri uçağına da boya sıkmıştı.